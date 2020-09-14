Ночью под Смоленском сгорел отечественный автомобиль Фото: из архива ГУ МЧС России.

Ночью с 13 на 14 сентября, двигаясь по автодороге М1 на 292 км. мужчина, управляющий автомобилем «Лада Ларгус», потерял управление и съехал в кювет. Автомобиль загорелся, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Чудом не получив серьёзных травм, ему удалось выбраться из салона. Неравнодушные проезжающие мимо автовладельцы помогли вызвать к месту происшествия пожарную охрану.

Прибывшие огнеборцы потушили полностью объятое пламенем авто. Машина выгорела до основания.

По словам водителя, он увидел на своем пути лося и пытался уйти от столкновения с животным.

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