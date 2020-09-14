Жители деревни Мачулы Починковского района спасли 20 кур из огня Фото: из архива ГУ МЧС России.

Вчера ночью, 13 сентября, около 23 часов жители деревни Мачулы Починковского района через сон услышали странный треск, доносящийся с улицы. Когда они вышли из дома, то увидели, что горят их сараи, а из-за того, что постройки дощатые, пламя быстро распространялось и на хозяйственные постройки соседей, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Сообщив о пожаре по номеру «101», еще до прибытия личного состава пожарно-спасательной службы, местные жители спасли из полыхающих построек 20 кур.

Прибывшие огнеборцы подали водяные стволы на тушение. Осложнял работу пожарных тот факт, что ближайший водоисточник для организации бесперебойной подачи воды находился в километре от места пожара.

Пожар ликвидирован. В результате инцидента три дощатых строения уничтожены, еще одна постройка частично выгорела. Одна из возможных причин пожара – электротехническая.

Напомним, ночью под Смоленском сгорел отечественный автомобиль.