В Гагарине подросток похитил 10 000 рублей с телефона кассира Фото: pixabay.com

Следственный комитет РФ по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Гагарина. Он подозревается в краже.

В середине августа 2020 года подросток пришел в магазин в городе Гагарин, где работает кассиром ранее знакомая ему женщина. Подозреваемый под предлогом совершения звонка попросил у нее мобильный телефон.

Завладев телефоном, при помощи приложения банка, установленного на ее телефоне, подросток перевел на свой банковский счет принадлежащие потерпевшей 10 тысяч рублей.

Напомним, смолянин украл машину и сдал ее на металлолом.