Смолянин предстанет перед судом за взятку сотруднику ГИБДД Фото: pixabay.com

Следственный комитет РФ по Смоленской области завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Сафоново. Он обвиняется в даче взятки сотрудникам ГИБДД.

Утром 19 июля 2020 года обвиняемый, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, наехал на дорожный знак «Пешеходный переход» в районе дома 5 по улице Химиков города Сафоново Смоленской области.

Сразу после он скрылся с места ДТП. Сотрудники полиции остановили его на участке автодороги в микрорайоне №1.

В служебной автомашине обвиняемый за не составление протокола об административном правонарушении передал инспектору ОДПС ГИБДД МО МВД России «Сафоновский» в качестве взятки 11 000 рублей, положив их на панель между передним пассажирским и водительским сидением в салоне автомобиля. Лейтенант полиции отказался принять данные деньги и сообщил о коррупционном предложении в дежурную часть отдела полиции.

В ходе следствия водитель в полном объеме признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, трое сотрудников смоленского ГИБДД подозреваются в получении взятки