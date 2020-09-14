В Ельне сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя без прав
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Инспекторы ДПС ГИБДД в микрорайоне Кутузовский города Ельни остановили автомобиль «ГАЗ - 31105». Транспортным средством управлял ранее судимый житель Ельнинского района 1979 года рождения, у которого по внешним признакам наблюдалось состояние алкогольного опьянения.
При проверке по базам данных сотрудники полиции выяснили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности и был лишен водительских прав.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет с лишением водительских прав до трёх лет.
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