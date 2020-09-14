Через несколько часов в Смоленске пройдет премьера фильма «Смотри как я»

Сегодня, 14 сентября, в Смоленске пройдет общероссийская премьера фильма «Смотри как я», сообщает администрация города. Начало – в 19.00. Вход свободный.

На премьеру в Смоленск специально приедут режиссер фильма, съемочная группа и актеры, которые проведут со зрителями творческую встречу.

Это молодежное, драйвовое кино никого не оставит равнодушным, – убежден режиссер Егор Сальников.

Оля – безбашенная девчонка, сбежавшая из детского дома. Максим – слепой парень, уставший от причуд богатого отца. Случайно встретившись, подростки решают бросить все и уехать на море.

Ранее в Смоленске подвели итоги фестиваля «Золотой Феникс»