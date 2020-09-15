Ночью смолянина госпитализировали в результате пожара дачного дома Фото: из архива ГУ МЧС России.

Сегодня ночью, 15 сентября, в 01:01 произошел пожар в поселке Вишенки, садовое товарищество «Коммунальник», сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

На место вызова выехали 3 пожарных машины, 10 человек личного состава. Горел дачный дом.

В результате пожара пострадал один человек. Он госпитализирован.

Причина и ущерб устанавливаются.

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