«Банковский» мошенник похитил свыше 95 тысяч рублей у смолянки Фото: pixabay.com

По информации УМВД России по Смоленску, 29-летняя местная жительница стала жертвой «банковского» мошенника.

На ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом защиты денег от несанкционированного списания установил все реквизиты ее банковской карты. Впоследствии с карты произошло списание свыше 95 тысяч рублей.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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