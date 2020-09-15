Ночью горела квартира в деревне Красная Горка Фото: из архива ГУ МЧС России.

Сегодня, 15 сентября, в первом часу ночи в деревне Красная Горка Смоленского района из двухквартирного дома валил дым. Об этом сообщили соседи, информирует ГУ МЧС России по Смоленской области.

Хозяин однокомнатной квартиры, в которой и случился пожар, проснувшись от запаха дыма и обнаружив огонь на кухне, принялся тушить его водой и, растерявшись, не сообщил о случившемся в пожарную охрану.

Когда стало ясно, что справиться с огнём своими силами не удалось, мужчина покинул дом. На место прибыли огнеборцы 72 пожарной части противопожарной службы Смоленской области.

Оценив обстановку, руководитель тушения пожара запросил в помощь две автоцистерны. По указанному адресу были направлены автоцистерны 2 специализированной и 7 пожарно-спасательных частей.

Сотрудники пожарной охраны ликвидировали пожар, не допустив распространения на пламени на комнату и вторую квартиру.

В результате происшествия в злополучной квартире выгорели коридор и кухня, уничтожено чердачное перекрытие кухни.

Причину пожара устанавливают специалисты, одна из рассматриваемых версий – неосторожность при курении.

Напомним, ночью смолянина госпитализировали в результате пожара дачного дома