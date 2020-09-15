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В Смоленске иномарка сбила мотоциклиста

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске иномарка сбила мотоциклиста

В Смоленске иномарка сбила мотоциклиста

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 14 сентября, около 7 вечера в Смоленске, в районе дома 29 по улице Нахимова произошла авария.

27-летний водитель, управляя автомашиной Mercedes, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Racer, под управлением 59-летнего водителя. Мотоциклист двигался со встречного направления прямо, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

Напомним, в Ельне сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя без прав

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