Житель Сафоново предстанет перед судом за дачу взятки должностному лицу Фото: pixabay.com

21-летний житель Сафоново обвиняется в даче взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Смоленской области.

В июне 2020 года дознаватель отдела МВД России «Сафоновский» в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранного гражданина.

10 июля мужчина, находясь в служебном кабинете передал дознавателю 15 тысяч рублей в качестве взятки за прекращение уголовного дела. Деньги он положил между листами уголовного дела, предоставленного ему для ознакомления.

Лейтенант полиции отказалась принять деньги и сообщила о коррупционном предложении в дежурную часть отдела полиции.

В ходе следствия мужчина в полном объеме признал вину и возместил причиненный вред, путем оказания благотворительной помощи одному из детских домов Смоленской области.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, смолянин предстанет перед судом за взятку сотруднику ГИБДД