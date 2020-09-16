В администрации рассказали, какие новшества ждут смолян в День Города Фото: pixabay.com

В этом году в рамках празднования Дня города в Смоленске, в парке Соловьиная роща, с 24 по 27 сентября впервые пройдет Кубок России по судомодельному спорту, сообщает администрация города.

Еще одно праздничное спортивное новшество – на центральных улицах города планируется разместить «станции» для проверки желающими своих возможностей в гиревом спорте, шахматах и других спортивных дисциплинах.

В рамках подготовки Смоленск активно украсят праздничной символикой – флагами, плакатами, на городских видеоэкранах также разместят тематические баннеры и ролики.

Традиционно самые значимые мероприятия пройдут в середине третьей декады месяца. Так, в районах областного центра 23 – 24 сентября состоятся торжественные митинги с возложением цветов к памятным местам, пройдут праздничные концерты.

Насыщенная программа смолян и гостей города ждет в День города, 25 сентября. У Кургана Бессмертия в Реадовском парке состоится тематический флешмоб, в ЦПКиО «Лопатинский сад» пройдет гражданско-патриотическая акция «ЭтоНашаПобеда», в парке «Блонье» и на площадке у башни Громовой запланирована городская акция «Я помню! Я горжусь». В этот же день в обновленном после капитального ремонта Сквере Памяти Героев состоятся главный городской митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения Смоленска от фашистских захватчиков, открытие мемориальной стелы «Бессмертный полк», церемония зажжения Вечного огня; пройдет торжественный прием Главой города ветеранов Великой Отечественной войны.

26 сентября на улицах Кутузова, Нахимова и 25 Сентября развернутся сельскохозяйственные ярмарки, на улице Октябрьской Революции будет организована выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества. Праздничные программы состоятся и у памятника А.Т. Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину, а также возле памятника М.В. Исаковскому, в муниципальных учреждениях культуры.

В Лопатинском саду пройдут 6-й ежегодный спортивно-исторический фестиваль «Смоленские витязи» и концертная программа для детей «Дети родного города». Также в главном городском парке пройдет большая дискотека, состоится огненное фаер-шоу, а вечернюю программу завершат пионеры электронной танцевальной музыки, входящие в топ-100 лучших диджеев мира – «Swanky Tunes».

На площади Ленина в этот день пройдет главный праздничный концерт «Тебе, Смоленск!». Перед горожанами выступят солист ансамбля Росгвардии Максим Щербицкий и Смоленский русский народный оркестр имени В.П. Дубровского, самые известные смоленские кавер-группы. Хэдлайнером программы станет музыкальная группа «Пицца».

В завершение праздника вечернее небо Смоленска украсит красочный фейерверк. В этом году его запланировали запустить из двух точек: Лопатинский сад и восточный участок Крепостной стены на улице Тимирязева.

Напомним, 19 сентября смоляне примут участие в «Кроссе нации - 2020»