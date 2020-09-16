На Смоленщине выросло промышленное производство по сравнению с 2019 годом

По информации Смоленскстата, в январе-августе 2020 года промышленное производство выросло на 4,1% по сравнению с тем же периодом в 2019 год.

Положительную динамику в январе-августе 2020 года по отношению к январю – августу 2019 года продемонстрировали все виды экономической деятельности, включаемые в индекс промышленного производства, кроме обрабатывающих производств.

В наибольшей степени выросло производство в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (на 13,7%).

Сектор производства, связанный с водоснабжением; водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, ликвидацией загрязнений вырос на 7,7%, добычей полезных ископаемых – на 3,5%.

В составе обрабатывающих производств за период с начала года текущего года рост производства обеспечен только в металлургическом производстве (на 47,9% к уровню января-августа 2019 года), производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине (на 25,9%), производстве химических веществ и химических продуктов (на 13,7%), производстве прочей неметаллической минеральной продукции (на 11,4%), производстве пищевых продуктов (на 6,5%).

Напомним, на Смоленщине в 2019 построили больше жилья, чем год назад