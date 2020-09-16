Экс-директор «КСП» получила 3 года тюрьмы за взятки более 100 000 рублей Фото: pixabay.com

Суд вынес приговор бывшему директору Смоленского муниципального унитарного предприятия «Комбинат студенческого питания». Она признана виновной в превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщает Следственный комитет РФ по Смоленской области.

С декабря 2018 года по июнь 2019 года подсудимая, являясь директором МУП «КСП», при посредничестве своих знакомых, получала от представителей коммерческих организаций, в качестве взятки деньги, за то, что коммерческие организации систематически поставляли продовольственные товары и напитки в МУП «КСП» для нужд учебных учреждений города Смоленска при заключении разовых договоров, суммой не более 100 тысяч рублей каждый. Общая сумма взяток составила более 108 тысяч рублей.

Кроме того, подсудимая с января по март 2019 года, получала денежное вознаграждение мошенническим путем, от предпринимателей за покровительство при организации муниципальным унитарным предприятием «Комбинат студенческого питания» ярмарок на муниципальных ярморочных площадках в областном центре. Часть полученных денег подсудимая оставляла себе, а 70% передавала бывшему исполняющему обязанности заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию через его брата, выступавшего в качестве посредника.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 74 тысячи рублей.

Напомним, житель Сафоново предстанет перед судом за дачу взятки должностному лицу.