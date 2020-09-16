19 сентября в Смоленске пройдет конкурс для водителей автобуса Фото предоставлено пресс-службой администрации Смоленска

Ежегодное состязание среди водителей автобусов пройдет на базе муниципального предприятия «Автоколонна 1308» (ул. Шевченко, 77а) уже третий раз, сообщает администрация Смоленска. Мастера вождения общественного транспорта должны будут пройти два этапа:

- знание правил дорожного движения. Этот этап предусматривает сдачу зачета в виде ответов на вопросы правил дорожного движения по билетам УГИБДД УМВД России по Смоленской области;

- фигурное вождение транспортного средства. Участники должны выполнить упражнения из восьми фигур в одной из категорий автобусов (большой или малой вместимости).

Также в программе конкурса запланирована обзорная экскурсия по предприятию. Специалисты Автоколонны 1308 расскажут посетителям о ежедневном труде водителей и кондукторов, ответят на вопросы граждан, у желающих будет возможность посидеть за рулём автобуса.

Посетить мероприятия могут все желающие смоляне и гости Смоленска.

Официальное открытие конкурса состоится в 10.00.

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