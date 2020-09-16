Троих подростков из Рославля подозревают в мошенничестве с банковской карты Фото: pixabay.com

Следственный комитет РФ по Смоленской области расследует уголовное дело подростка из Рославля по статье мошенничество с использованием электронных средств платежа.

В июле 2020 года 16-летний подросток у одного из гипермаркетов в городе Рославле нашел банковскую карту, выпущенную на имя местной жительницы.

Мальчик передал карту несовершеннолетним друзьям, которые в магазинах и торговых павильонах совершили с нее покупки, причинив владельцу карты ущерб на сумму более 4 000 рублей.

Подозреваются трое 16-летних местных жителей.

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