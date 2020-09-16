Под Смоленском Nexia сбила пенсионерку
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Вчера,15 сентября, около 15:30 на 2-м км автодороги «М-1 - Смоленск» (через Печерск) произошла авария, сообщает Госавтоинспекция Смоленской области.
38-летний водитель машины Daewoo Nexia, двигаясь по направлению со стороны Смоленска в направлении автодороги М-1, сбил пешехода.
Потерпевшей оказалась 81-летняя женщина, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо.
В результате ДТП она получила телесные повреждения.
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