Под Смоленском Nexia сбила пенсионерку Фото: pixabay.com

Вчера,15 сентября, около 15:30 на 2-м км автодороги «М-1 - Смоленск» (через Печерск) произошла авария, сообщает Госавтоинспекция Смоленской области.

38-летний водитель машины Daewoo Nexia, двигаясь по направлению со стороны Смоленска в направлении автодороги М-1, сбил пешехода.

Потерпевшей оказалась 81-летняя женщина, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо.

В результате ДТП она получила телесные повреждения.

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