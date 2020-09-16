За сутки смоляне перевели более 1,3 миллионов мошенникам Фото: pixabay.com

По информации УМВД России по Смоленской области, местные жители за сутки перевели больше 1,3 миллионов рублей мошенникам.

В МВД России «Вяземский» обратилась 36-летняя местная жительница. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что зафиксирована попытка перевода денежных средств с ее банковской карты на карту, принадлежащую другому лицу, и спросил, совершала ли она данную операцию.

Получив отрицательный ответ, звонивший констатировал, что действуют мошенники, и предложил женщине создать безопасный счет для защиты своих денежных средств от несанкционированного списания. Введенная в заблуждение заявительница пошла к банкомату и самостоятельно перевела 500 тысяч рублей на указанный звонившим абонентский номер.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что номер, на который были переведены деньги, относится к номерной емкости Санкт-Петербурга.

В схожей ситуации оказалась еще одна 41-летняя жительница Вязьмы. Ей также позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, который под предлогом защиты денежных средств убедил ее перевести свои деньги на абонентский номер. В результате введенная в заблуждение женщина лишилась 400 тысяч рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

55-летняя жительница Гагаринского района, полагая, что спасает свои деньги от мошенников, перевела неизвестным 34 тысячи рублей. По данному факту сотрудниками МО МВД России «Гагаринский» проводится проверка.

Четверо жителей Смоленска, жительница Демидова и жительница Сычевки забыли об осторожности при общении с незнакомцами, которые представились сотрудниками служб безопасности банков, и в телефонных разговорах назвали им все реквизиты своих банковских карт.

В результате с их карт были похищены денежные средства в общей сумме более 447 тысяч рублей. По одному из фактов возбуждено уголовное дело по статье «Кража», по остальным проводятся проверки.

Ранее троих подростков из Рославля подозревают в мошенничестве с банковской карты.