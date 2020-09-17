Смоляне подарили более 250 тысяч рублей дистанционным мошенникам Фото: pixabay.com

По информации УМВД России по Смоленской области, у 54-летнего местного жителя похитили деньги с его банковской карты. Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о зафиксированной попытке несанкционированного списания денег.

Далее под предлогом оказания услуг по защите денежных средств от мошенников, звонивший в телефонном разговоре установил реквизиты банковской карты гражданина, с которой впоследствии были похищены более 146 тысяч рублей. По факту хищения проводится проверка.

Аналогичное заявление поступило и в дежурную часть отдела полиции № 2 городского УМВД. Неизвестный под предлогом защиты денежных средств от несанкционированных списаний завладел реквизитами банковской карты 37-летнего смолянина и похитил около 85 тысяч рублей. По данному факту также проводится проверка.

А 42-летняя жительница Смоленска лишилась денег при покупке шубы по объявлению, размещенному в социальной сети. Введенная в заблуждение продавцом женщина через мобильное приложение перевела 20 тысяч рублей на карту, номер которой ей сообщил в переписке неизвестный. После оплаты товара прошло уже несколько месяцев, а товар в адрес покупательницы до сих пор не поступил. По данному факту полицейские проводят проверку.

Ранее за сутки смоляне перевели более 1,3 миллионов мошенникам