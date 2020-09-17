Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Смоляне подарили более 250 тысяч рублей дистанционным мошенникам

По факту хищений проводятся проверки
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Смоляне подарили более 250 тысяч рублей дистанционным мошенникам

Смоляне подарили более 250 тысяч рублей дистанционным мошенникам

Фото: pixabay.com

По информации УМВД России по Смоленской области, у 54-летнего местного жителя похитили деньги с его банковской карты. Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о зафиксированной попытке несанкционированного списания денег.

Далее под предлогом оказания услуг по защите денежных средств от мошенников, звонивший в телефонном разговоре установил реквизиты банковской карты гражданина, с которой впоследствии были похищены более 146 тысяч рублей. По факту хищения проводится проверка.

Аналогичное заявление поступило и в дежурную часть отдела полиции № 2 городского УМВД. Неизвестный под предлогом защиты денежных средств от несанкционированных списаний завладел реквизитами банковской карты 37-летнего смолянина и похитил около 85 тысяч рублей. По данному факту также проводится проверка.

А 42-летняя жительница Смоленска лишилась денег при покупке шубы по объявлению, размещенному в социальной сети. Введенная в заблуждение продавцом женщина через мобильное приложение перевела 20 тысяч рублей на карту, номер которой ей сообщил в переписке неизвестный. После оплаты товара прошло уже несколько месяцев, а товар в адрес покупательницы до сих пор не поступил. По данному факту полицейские проводят проверку.

Ранее за сутки смоляне перевели более 1,3 миллионов мошенникам

ЧП