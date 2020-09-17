Смолянин получил 2 года условно за дачу взятки сотруднику ГИБДД Фото: pixabay.com

Смоленский суд признал виновным в даче взятки 35-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Смоленской области.

28 июня 2020 года 35-летний смолянин, находясь в патрульной автомашине ДПС в деревне Сметанино Смоленского района, пытался дать взятку инспектору отделения ДПС отделения ГИБДД ОМВД России по Смоленскому району в сумме 23 тысячи рублей за не привлечение его к административной ответственности за вождение машиной в состоянии опьянения.

Однако, инспектор ДПС не взял деньги и сообщил о произошедшем в дежурную часть ОМВД России по Смоленскому району.

Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Напомним, экс-директор «КСП» получила 3 года тюрьмы за взятки более 100 000 рублей