За сутки на Смоленщине произошли сразу две аварии Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 16 сентября, на Смоленщине произошли две аварии, сообщает Госавтоинспекция России по Смоленской области.

Первое ДТП произошло около 10:50 на 19-м км автодороги «Рудня-Демидов-Понизовье» (Руднянский район). 36-летний водитель «ВАЗ 2110», двигаясь со стороны деревни Заозерье в сторону послека Понизовье, превысил скорость и, не справившись с управлением, съехал с дороги. В результате аварии 38-летний пассажир получил телесные повреждения.

Второе ДТП случилось примерно в 7 часов вечера в Рославле, в районе д. 7 по ул. Ленина. 33-летний водитель Chevrolet Clan не выбрал безопасную скорость движения сбил несовершеннолетнего пешехода (2015 года рождения). Ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения.

Ранее под Смоленском Nexia сбила пенсионерку.