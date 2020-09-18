22-летний житель Велижа избил оперуполномоченного Фото: Следственный комитет России

Следственный комитет РФ по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого за незаконный оборот наркотических средств 22-летнего местного жителя.

Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

14 сентября 2020 года возле одного из домов в Велиже полицейские производили досмотр автомашины под управлением местного жителя. В салоне авто находился ранее судимый сын водителя, который в присутствии понятых несколько раз ударил кулаком в область живота оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Расследование уголовного дела продолжается.

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