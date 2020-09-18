Под Смоленском гроза стала причиной сгоревшего дома и трех сараев Фото: из архива ГУ МЧС России.

Вчера, 17 сентября, в двенадцатом часу дня, во время грозы в деревне Шагаки Дорогобужского района, внезапно отключилось электричество, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Жители вышли на улицу и увидели, как полыхает дом на соседнем участке. Из-за сильных порывов ветра огонь очень быстро начал распространяться по хозяйственным постройкам, которые располагались в паре метров друг от друга.

Испуганные соседи немедленно вызвали пожарных и принялись обливать водой свои дома, расположенные вблизи горящих строений. На место вызова выехал личный состав и автоцистерны 25 пожарно-спасательной части.

Огнем были охвачены четыре деревянные постройки. Огнеборцы ликвидировали пламя.

К сожалению, дом и три сарая сгорели. Вероятно, причиной пожара стал грозовой разряд.

Ранее в Смоленске сотрудники МЧС спасли трехквартирный дом от огня.