Дистанционные мошенники похитили у смолянки свыше 97 тысяч рублей Фото: pixabay.com

По информации УМВД России по городу Смоленску 42-летнюю местную жительницу обманули дистанционные мошенники на сумму более 97 000 рублей.

По словам заявительницы, на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом защиты денег от мошенников он узнал реквизиты банковской карты женщины.

Злоумышленник завладел не только номером пластиковой карты, сроком ее действия, но и CVV2-кодом (цифры с обратной стороны карты). После разговора со счета смолянки были списаны около 100 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее смоляне подарили более 250 тысяч рублей дистанционным мошенникам.