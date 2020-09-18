За стуки на Смоленщине произошло два ДТП Фото: pixabay.com

По информации Госавтоинспекции России по Смоленской области, за прошедшие сутки (17 сентября) на территории региона произошли две аварии.

Первое ДТП случилось около 8 утра на 23-м км автодороги "Глинка-Ромоданово-Новая-Чанцево" (Глинковский район). 43 летний водитель Nissan Patrol, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением.

В результате он съехал в левый по ходу движения кювет и машина опрокинулась. В результате аварии водитель и 28-летний пассажир получили телесные повреждения.

Второе ДТП произошло в час дня в Смоленске, в районе дома 23/1 по улице Дзержинского. 19-летний водитель «ВАЗ-21099», на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 39-летнего пешехода. Он переходил дорогу справа налево по ходу движения автомашины. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения.

Напомним, под Смоленском Nexia сбила пенсионерку.