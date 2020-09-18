Смолянин может сесть за решетку на 2 года за угрозу убийством Фото: pixabay.com

Вечером в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Смоленску поступило сообщение о конфликте двух мужчин около одного из домов по улице 12 лет Октября.

Двое местных жителей, по внешним признакам находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, встретились во дворе дома, чтобы решить возникший на почве давних неприязненных отношений конфликт.

В ходе спора один из них стал угрожать своему оппоненту убийством. Тот, испугавшись за свою жизнь, обратился за помощью в полицию.

35-летний неработающий и ранее судимый за убийство местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». За содеянное злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее жителя Рославля задержали по подозрению в убийстве женщины ножом.