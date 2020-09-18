Смолянин может сесть за решетку на 2 года за угрозу убийством
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Вечером в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Смоленску поступило сообщение о конфликте двух мужчин около одного из домов по улице 12 лет Октября.
Двое местных жителей, по внешним признакам находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, встретились во дворе дома, чтобы решить возникший на почве давних неприязненных отношений конфликт.
В ходе спора один из них стал угрожать своему оппоненту убийством. Тот, испугавшись за свою жизнь, обратился за помощью в полицию.
35-летний неработающий и ранее судимый за убийство местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». За содеянное злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее жителя Рославля задержали по подозрению в убийстве женщины ножом.