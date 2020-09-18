Отопительный сезон в Смоленске начнется 25 сентября

Отопительный сезон в Смоленске начнется раньше обычного Фото: pixabay.com

В Администрации города было принято решение не дожидаться нормативных сроков, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на отметке ниже 8 градусов тепла, а уже 25 сентября включить отопление.

Подобное решение обусловлено в том числе и с учетом сложившейся в текущем году ситуации с коронавирусной инфекцией и угрозой распространения сезонных заболеваний.

Городские теплоснабжающие организации подтвердили готовность начать отопительный сезон раньше положенного срока.

Уже с этой недели по отдельным заявкам учреждений в Смоленске к теплоснабжению начали подключать объекты социальной сферы — больницы, детские сады, школы, поликлиники, с 25 сентября начнут подключать жилищный фонд.

«Необходимо обеспечить своевременное начало отопительного сезона в городе, чтобы смоляне не испытывали дискомфорт, чтобы не допустить рост заболеваемости, что особенно важно в этом году», - прокомментировал Глава города Андрей Борисов.

Напомним, в Смоленске на следующей неделе ограничат горячую воду на 12 улицах.