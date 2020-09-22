На 4 улицах Смоленска создадут безбарьерную среду. Фото: pixabay.com.

В Смоленске реализуется муниципальная программа «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска». Как сообщают местные власти, в 2020 году для людей с инвалидностью будут созданы комфортные условия для передвижения на проезде Маршала Конева, улицах Бакунина и Свердлова, а также проспекте Гагарина.

На тротуарах появятся пандусы, заниженный бортовой камень и поручни. Для незрячих людей сделают тактильную плитку с указателями. Светофоры будут оборудованы звуковой сигнализацией. Реставрация также предусматривает создание остановок общественного транспорта.

При формировании плана на 2021 год будет рассматриваться вопрос о включении в программу ремонтных работ участка тротуара по Киевскому переулку - от проспекта Гагарина до ФГУП «Смоленское протезно-ортопедическое предприятие».

Кроме того, вблизи некоторых образовательных учреждений планируют обустроить специальные парковочные места для людей с ограниченными возможностями.

Ранее «КП» писала, что поезда в Смоленске стали доступнее для людей с ограниченными возможностями.