Porsche Cayenne сгорел ночью в Смоленске. Фото: 67.mchs.gov.ru.

Porsche Cayenne горел ночью в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Автомобиль был припаркован во дворе дома №58 по улице Шевченко.

В ведомстве поясняют, что возгорание было обнаружено сразу.

- Не дав огню разгореться хозяин вызвал пожарных и потушил пламя, - отметили в МЧС. В машине 2004 года выпуска поврежден лишь бампер. Никто не пострадал.

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