В Смоленске раздают гранты на развитие туризма. Фото: администрация Смоленской области.

В Смоленске открыт приём заявок на получение грантов от Ростуризма. Каждый предприниматель может рассчитывать на 3 млн рублей на свой проект. Всего на грантовую поддержку министерство туризма в этом году выделило 1,2 млрд рублей, сообщают в администрации города.

Чтобы получить поддержку предприниматель должен выполнить ряд важных условий. В частности, проект должен быть на 30 процентов профинансирован владельцем бизнеса, а средняя численность организации не должна быть меньше 3 человек.

Грант от государства можно получить на приобретение туристского оборудования; организацию модульных гостиниц, пунктов проката; разработка мобильных приложений – путеводителей по туристским маршрутам и создание аудиогидов и др.

Справки по телефону - 8 (910) 113-47-80, 8 (991) 348-90-16

Помощь в оформлении заявки могут оказать в центре “Мой бизнес”.

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