Под Смоленском начали поиски 19-летнего парня

Под Смоленском начались поиски 19-летнего парня. Фото: ПСО "Сальвар".

19-летний парень из деревни Октябрьское Хиславичского района был одет в темно-серый пиджак, белую рубашку с коротким рукавом, светло-зеленые штаны, вязаную кепку. На ногах – черные резиновые сланцы.

Под Смоленском начались поиски 19-летнего парня. Фото: ПСО "Сальвар".

Смолян, располагающих информацией о местонахождении парня, просят связаться с родными или поисковиками по телефону – 63-63-33.

Также в настоящее время продолжаются поиски 46-летнего предпринимателя, который перевернулся на лодке во время сплава.