Подробности поисков смолянина, перевернувшегося на байдарке. Фото: Водолазная группа «ДоброволецЪ».

Стали известны первые данные о поисках 46-летнего Станислава Георгиева, пропавшего 20 сентября. Напомним, предприниматель без жилета с другом сплавлялся по реке Днепр и в районе улицы Дзержинского их лодка перевернулась. Друга Станислава обнаружили быстро – он был доставлен в больницу с переохлаждением.

По словам членов водолазной группы «ДоброволецЪ», первым делом было обследовано место ЧП.

- Видимость в воде - от 0,5 до 1 метра. Глубина в вместе происшествия (под мостом) - до 4 м. Также там сильное течение, - отметили водолазы. - Поисковые мероприятия осложнялись наличием сильного течения, растительностью вдоль береговой линии и большой акваторией. Общая дистанция по треку с применением моторной лодки около 48 км.

Подробности поисков смолянина, перевернувшегося на байдарке. Фото: Водолазная группа «ДоброволецЪ».

Поисковикам удалось обследовать 6 км. Осматривались правый и левый берег реки вниз по течению. Донная поверхность с использованием эхолота. С воздуха территорию осматривал вертолет.

46-летнего Станислава Георгиева найти пока не удалось.

Поисковики обращаются к смолянам – требуется срочная помощь профессиональных водолазов, дайверов, подводных охотников и судоводителей из Смоленска и области для выполнения дальнейших поисков.