Действие «налоговых каникул» продлили в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

Депутаты Смоленская областной Думы приняли ряд дополнительных мер по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в регионе. Так до 31 декабря 2023 года продлевается действие «налоговых каникул». В рамках программы, вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели смогут платить упрощенный налог с применением нулевой ставки.

Деятельность ИП должна осуществляться в сферах сельского и лесного хозяйства, рыболовства, обрабатывающего производства, социальной и научной отраслях, а также предоставления бытовых услуг или мест для временного проживания.

Такая поддержка окажет положительное влияние на развитие бизнеса в регионе и создаст новые рабочие места, считают в областной администрации.

Помимо этого, поддержка будет оказана самозанятым гражданам, использующим налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Они смогут получить финансовую, имущественную, информационную и образовательную поддержку, которая предусматривается для субъектов малого и среднего бизнеса в регионе.

«КП» ранее писала о грантах для предпринимателей из сферы туризма.