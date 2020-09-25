«Квадра» завершила ремонт теплосети на улице Соболева в Смоленске. Фото: пресс-служба компании.

ПАО «Квадра» досрочно завершила масштабный капитальный ремонт теплосети на улице Соболева. Энергетики заменили 580 метров магистрального трубопровода.

Новые трубы теперь покрыты тепловой изоляцией и защищены от коррозий. За счет гидравлического режима теплосети потоки энергии расходуются правильно по всей длине труб. Ремонт должен обеспечить качественную и долговременную работу этого участка тепловой сети, обещает пресс-служба компании.

После завершения ремонта горячая вода вернулась в четыри дома по улице Соболева - № 22,23,24,28. К системе горячего водоснабжения их подключили специалисты МУП «Смоленсктеплосеть».

В настоящее время, происходит восстановление благоустройства на месте ремонтных работ.

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