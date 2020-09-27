Мужчина с татуировкой орла пропал в Смоленске. Фото: ПСО "Сальвар".

В Смоленске начались поиски 57-летнего Анатолия Прудникова, который три дня назад ушел из дома по улице 2-я Северная и не вернулся.

Мужчина был одет в темно-зеленую футболку с черными надписями, спортивные серые штаны и черные кроссовки в сетку.

Дополнительные приметы в ориентировке ниже.

Фото: ПСО "Сальвар".

Кроме того, в Смоленске продолжаются поиски предпринимателя, перевернувшегося на байдарке. Ранее стали известны подробности его поисков.