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Мужчина с татуировкой орла пропал в Смоленске

57-летний Анатолий Прудников ушел из дома по улице 2-я Северная и не вернулся
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Мужчина с татуировкой орла пропал в Смоленске. Фото: ПСО "Сальвар".

Мужчина с татуировкой орла пропал в Смоленске. Фото: ПСО "Сальвар".

В Смоленске начались поиски 57-летнего Анатолия Прудникова, который три дня назад ушел из дома по улице 2-я Северная и не вернулся.

Мужчина был одет в темно-зеленую футболку с черными надписями, спортивные серые штаны и черные кроссовки в сетку.

Дополнительные приметы в ориентировке ниже.

Фото: ПСО "Сальвар".

Фото: ПСО "Сальвар".

Кроме того, в Смоленске продолжаются поиски предпринимателя, перевернувшегося на байдарке. Ранее стали известны подробности его поисков.

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