Горячую воду отключат на 16 улицах в Смоленске. Фото: pixabay.com.

С 28 сентября по 2 октября в связи с плановой проверкой оборудования будет ограничено горячее водоснабжение на 16 улицах, сообщает администрация г. Смоленска. В большей части отключение от коммунального ресурса произойдёт в Промышленном районе. При этом в зону обезвоживания попадает четыре детских сада.

Горячую воду отключат на 16 улицах в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

В администрации отмечают, что, если оборудование будет в надлежащем состоянии, подача воды возобновится в течении нескольких часов.

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