Арт-объект в поддержку врачей открыли в Смоленской области. Фото: ВКонтакте.

В Десногорске открыли арт-объект «Спасибо врачам». Поблагодарить сотрудников больниц решили на предприятии «Смоленскатомэнергоремонт». Над граффити месяц трудились десногорские художники. При этом поучаствовать в создании рисунка и оставить свой штрих на стене могли все желающие.

Подобные акции, в поддержку медицинских работников сейчас проходят по всему миру. Во многих городах художники выходят на улицы и рисуют на стенах зданий открытки с благодарностями врачам и медсестрам.

Флешмоб #СпасибоВрачам уверенно шагает по стране и набирает обороты. Я рад, что мы поддержали идею в создании рисунка, мы искренне благодарим врачей за нелегкую службу, выражаем им свою признательность и поддержку в лице созданного арт-объекта, - отметил председатель отделения ППО в «САЭР» - Александр Нестеренко.

Расположилось граффити на стене трансформаторной подстанции АО»ЭлС» 1 микрорайона.

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