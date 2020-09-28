3 смоленских фермера получили гранты на развитие хозяйства. Фото: pixabay.com.

Аграрии в Смоленской области в рамках нацпроекта «Малое и средние предпринимательство» получили гранты на формирование фермерских хозяйств. Общий объем средств на реализацию проекта в 2020 году составил почти 14 млн рублей, сообщают в администрации региона.

В этом году победителями конкурсного отбора признаны Александр Хоменков, занимающийся растениеводством в Новодугинском районе, Корнел Чекан, выращивающий садовую землянику и оленевод Михаил Рощин из Кардымовского района. На развитие хозяйств им было направлено 8,8 млн рублей.

Ожидается, что прибыль с проекта составит свыше 40 млн в течении 5 лет. Также жители области будут обеспечены новыми рабочими местами.

Кроме того, сейчас проводится очередной конкурс на предоставление грантов. В октябре экспертная комиссия определит победителя, набравшего большее количество баллов за свою идею. На ее реализацию новый фермер получит средства в размере 3,2 млн рублей.

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