В Смоленске 45 процентов жилых домов подключили к теплу. Фото: pixabay.com.

45 процентов жилых домов подключили к теплу, также батареи нагрелись в 90 процентах объектов социальной сферы. В администрации Смоленска отмечают, что уже отапливается 91 детский сад, 68 учебных учреждений, 67 учреждений здравоохранения.

В «Жилищнике» отмечают, что подключение проходит поэтапно и без сбоев. Коммунальщики отмечают, что сто процентов жилого фонда будет отапливаться до конца недели.

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