В День города жительница Смоленска отметила своё 95-летие. Фото: администрация Смоленска.

Нина Семченкова родилась в Краснинском районе Смоленской области. В годы Великой Отечественной войны она помогала восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство. За свои старания смолянка была удостоена медали.

Всю дальнейшую жизнь, после окончания войны, женщина проработала на почте.

Сейчас у Нины Семченковой большая семья - двое детей, пять внуков и восемь правнуков. В юбилей именинницу поздравили президент и руководители региона, ветерану были переданы цветы и подарки.

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