Детская одежда смоленского производителя появится на Amazon. Фото: администрация Смоленской области.

Детская одежда Смоленского производителя «Солдими» начинает экспортировать через американскую организацию Amazon. На международной площадке фирма представит 20 товарных позиций коллекции весна-осень.

«Солдими» разрабатывает модную одежду для детей и подростков. Изделия отличаются своей качественностью, а отшиваются лимитированными сериями по принципу total look, что без труда позволяет сочетать новые и старые коллекции вещей.

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