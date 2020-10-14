За сутки мошенники обманули смолян на 730 тысяч рублей. Фото: pixabay.com.

Три смолянки остались без крупной суммы сбережений, поверив телефонным мошенникам, которые убедили их, что накопления могут быть списаны неизвестными людьми, если они не защитят их. Женщины подошли к банкоматам и выполнили все, что им диктовали аферисты. Одна из жертв лишилась 500 тысяч рублей, другая перевела 220 тысяч, третья – 14000.

Полицейские пытаются проследить путь выведения денег и найти преступников. По всем фактам проходят проверки.

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