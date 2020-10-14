Стрейч-пленку для грузов будут производить в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

Предприятие, известное в России своими скотчами, воздушно-пузырчатой пленкой, полипропиленовой лентой, х/б перчатками с нанесением защитного слоя, расширяет производство.

Благодаря займу от Фонда развития промышленности, с которым активно взаимодействует Администрация области, «Лава» приступит к выпуску семислойной стретч-пленки – высокотехнологичного материала, который в основном применяется для упаковки (обертывания) грузов на транспортных поддонах.

Ожидается, что мощность нового производства составит 10 тысяч тонн в год. Половина вложенных в развитие средств – пойдут от компании.

Ранее «КП» писала, смоляне, потерявшие работу из-за COVID-19, смогут получить новую профессию. В регионе стартует бесплатная программа профессионального обучения.