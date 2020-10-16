Оборудование детских площадок отремонтировали в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Оборудование детских игровых площадок отремонтировали в Смоленске. Работы прошли в Ленинском районе города – на улицах 2-я Линия Красноармейской Слободы д. 3, Бакунина, д. 5. Дзержинского, д. 9, Козлова, д. 5 и Коненкова, д. 6. В порядок привели горки, качели и другие малые архитектурные формы.

В администрации Смоленска сообщили, что работы будет продолжены.

Ранее «КП» писала, что глава региона Алексей Островский поручил проверить все игровые зоны областного центра. Проблемой губернатор заинтересовался после внепланового посещения одной из детских игровых зон в Заднепровье. Глава региона обратил внимание, что в песочнице нет песка, качели и карусель сломаны – отсутствуют сиденья, оборваны канаты.