Парк «Смоленское Поозерье» победил в конкурсе проектов по развитию туризма

Нацпарк «Смоленское Поозерье» стал лауреатом федерального конкурса в номинации «Территория перспективного развития». Фото: администрация Смоленской области.

Нацпарк «Смоленское Поозерье» стал лауреатом федерального конкурса в номинации «Территория перспективного развития», сообщают в областной администрации. Теперь заповедник получит финансирование на модернизацию и развитие инфраструктуры.

В рамках конкурса группа специально приглашённых экспертов проделала серьезную работу - в Поозерье провели анализ местности, составили новые карты, а также нашли инвесторов для развития этой территории. Победа в конкурсе позволит продолжить совершенствовать парк, но уже на новом уровне. В заповеднике создадут экотропы и специальные туристические маршруты, сделают велодорожки. Кроме того, обновлены будут уже существующие объекты.

Стоит отметить, что национальный парк «Смоленское Поозерье» имеет особый статус биосферного резервата программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В парке 35 чистых озер, окруженных лесными массивами. Для гостей на территории заповедника предусмотрены различные формы досуга - сплавы на байдарках, конные прогулки, йога-туры и другие.

Ранее «КП» писала, что для участия в конкурсе по созданию туристического кластера было подано 122 заявки из 68 регионов страны.