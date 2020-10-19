Федеральный канал рассказал о строительстве некачественной дороги под Смоленском. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Региональный СКР начал проверку доводов сюжета о строительстве автомобильной дороги ненадлежащего качества в деревне Валутино Смоленского района Смоленской области. На федеральном канале рассказали и показали, как изменилась жизнь в глубинке после появления дорожного полотна, которое вместо того, чтобы начать строить из земли, начали выкладывать поверх существующей проезжей части. В результате чего она в прямом смысле слова стала недосягаемой - местные жители жалуются на многочисленные окопы и невероятной высоты - в метр высотой - тротуары.

- Я не могу ни до магазина дойти, ни мусор вынести, ни прогуляться, - рассказала в эфире местная жительница Зоя Захаровна.

Отметим, на строительство дороги в деревне было выделено 64 млн рублей.

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