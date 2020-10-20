Современные детские городки появятся в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Современные детские игровые городки начали возводить в Смоленске. Комплексы, состоящие из десятка элементов – качелей, каруселей, бумов, лазов и др. – появятся в трех районах города. Первыми работы стартовали в районе дома №1 по улице Кловской в районе дома 1.

- Игровые формы выполнены из экологически безопасных древесных пород и АБС пластика, который не поддается природным воздействиям, ударопрочен, не подвержен горению и гниению, - сообщили в администрации г. Смоленска. - Для отделения детской игровой зоны от общей площадки двора проектом предусмотрена высадка 10 кленов и 152 кустов пузыреплодника, также будет обустроен газон.

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