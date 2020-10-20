В Смоленске началась осенняя кампания по озеленению. Фото: Администрация г. Смоленска.

На улицах областного центра стартовала осенняя кампания по озеленению. В Смоленске посадят 100 лип, 50 кленов, 25 туй и 500 кустов пузыреплодника, сообщает городская администрация.

Осень - благоприятный период для высадки новых растений, в это время саженцы могут безболезненно перенести изменения во внешней среде. Исследования показывают, что 90 процентов растений приживается.

В данный момент работы ведутся на улице Николаева возле домов №№44-48 и 63-69. Также высадка растений должна начаться на улицах Рыленкова и Норманидия-Неман.

Кроме того, как передают сотрудники Зеленстроя, пожелания смолян не останутся без внимания и новые растения также появятся там, где укажут местные жители.

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