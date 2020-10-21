Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Пожарные спасли 42-летнего мужчину из горящей квартиры пятиэтажного дома на улице Молодежной в поселке Верхнеднепровский. О запахе гари на пульт спасателей сообщили встревоженные соседи. ЧП произошло в третьем часу ночи 21 октября.

- Пожар в четырехкомнатной квартире на первом этаже оперативно ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. - Эвакуация жильцов дома не потребовалась. Огонь сильно повредил загоревшуюся кровать, 80 кв. м. квартиры закопчено. Спасенного 42-летнего собственника госпитализировали в Дорогобужскую ЦРБ с отравлением продуктами горения. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожности во время курения.

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