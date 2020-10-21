159 смоленских фермеров получили 560 млн рублей на поддержку хозяйств. Фото: администрация Смоленской области.

Аграрии Смоленщины в рамках областной программы «Развитие» получили гранты на поддержку сельских хозяйств, передают в пресс-службе администрации области. Всего на реализацию проекта выделили 560 млн рублей 159 сельхозтоваропроизводителям региона.

За счет этих средств будет осуществлен комплекс агротехнологических работ на посевных площадях - закуплены элитные семена, новые животные и специальная техника.

Стоит отметить, что приоритетным направлением в этом году стало финансирование части хозяйственных затрат на закупку сырого молока. А самой востребованной у смоленских фермеров остается субсидия на покупку оборудования.

Также в администрации области подчеркивают, что в 2020 году смоленским аграриям планируют выделить 854 млн рублей, почти половину из которых составляют средства областного бюджета.

Ранее «КП» писала, что 3 смоленских фермера получили гранты на развитие хозяйства.